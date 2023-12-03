В ISW проаналізували заяви РФ про збільшення штату армії

Міністерство оборони Росії просигналізувало, що воно, ймовірно, має намір продовжувати покладатися на схеми вербування за допомогою прихованої мобілізації для будь-якого потенційного збільшення чисельності російської армії, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що Міноборони РФ прокоментувало указ президента Володимира Путіна від 1 грудня про збільшення чисельності збройних сил Росії і заявило, що російські військові здійснюють поетапне збільшення «за рахунок громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом».

«Таке формулювання може стосуватися добровольців, яких Міноборони РФ залучило через широку роботу з прихованої мобілізації, і допускає, що відомство може використовувати вербування добровольців для довгострокового формування сил», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії уточнили, що указ Путіна не передбачає значного збільшення чисельності призваних росіян і другої хвилі мобілізації.

«Указ Путіна, який офіційно збільшив чисельність російської армії з 2,039 мільйона осіб до 2,209 мільйона осіб, а загальну чисельність російського військового персоналу з 1,15 мільйона до 1,32 мільйона, ймовірно, є офіційним визнанням фактичної кінцевої чисельності російської армії, а не указом про негайне її збільшення», – кажуть в ISW.

Часткова мобілізація, продовження масштабних зусиль із прихованої мобілізації, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні можуть пояснити чистий приріст у 170 000 російських військовослужбовців між указом від 22 серпня про чисельність російської армії й указом від 1 грудня, додали аналітики.

Американський інститут вивчення війни (ISW) минулого місяця звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказували на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами і затриманням за неявку у «військкомати».

У вересні українська розвідка заявляла, що Кремль продовжує вести «приховану мобілізацію», у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань, однак «масштабної» мобілізації в РФ може не бути.