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В ISW проаналізували заяви РФ про збільшення штату армії

Російські мобілізовані (архівне фото)
Російські мобілізовані (архівне фото)

Міністерство оборони Росії просигналізувало, що воно, ймовірно, має намір продовжувати покладатися на схеми вербування за допомогою прихованої мобілізації для будь-якого потенційного збільшення чисельності російської армії, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що Міноборони РФ прокоментувало указ президента Володимира Путіна від 1 грудня про збільшення чисельності збройних сил Росії і заявило, що російські військові здійснюють поетапне збільшення «за рахунок громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом».

«Таке формулювання може стосуватися добровольців, яких Міноборони РФ залучило через широку роботу з прихованої мобілізації, і допускає, що відомство може використовувати вербування добровольців для довгострокового формування сил», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії уточнили, що указ Путіна не передбачає значного збільшення чисельності призваних росіян і другої хвилі мобілізації.

«Указ Путіна, який офіційно збільшив чисельність російської армії з 2,039 мільйона осіб до 2,209 мільйона осіб, а загальну чисельність російського військового персоналу з 1,15 мільйона до 1,32 мільйона, ймовірно, є офіційним визнанням фактичної кінцевої чисельності російської армії, а не указом про негайне її збільшення», – кажуть в ISW.

Часткова мобілізація, продовження масштабних зусиль із прихованої мобілізації, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні можуть пояснити чистий приріст у 170 000 російських військовослужбовців між указом від 22 серпня про чисельність російської армії й указом від 1 грудня, додали аналітики.

Американський інститут вивчення війни (ISW) минулого місяця звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказували на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами і затриманням за неявку у «військкомати».

У вересні українська розвідка заявляла, що Кремль продовжує вести «приховану мобілізацію», у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань, однак «масштабної» мобілізації в РФ може не бути.

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