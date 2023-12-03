Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона – влада

У Херсоні кількість загиблих від обстрілів сил РФ зросла до двох людей, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко.

«На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє і отримали поранення семеро людей», – зазначив Мрочко.

За його інформацією, усі травмовані наразі доставлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога.

Раніше, 3 грудня, сили РФ влучили у багатоповерховий будинок у Херсоні, також було пошкоджено дві лікарні. Згодом стало відомо про 7 постраждалих та одну загиблу людину.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.