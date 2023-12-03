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Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона – влада

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото

У Херсоні кількість загиблих від обстрілів сил РФ зросла до двох людей, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко.

«На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє і отримали поранення семеро людей», – зазначив Мрочко.

За його інформацією, усі травмовані наразі доставлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога.

Раніше, 3 грудня, сили РФ влучили у багатоповерховий будинок у Херсоні, також було пошкоджено дві лікарні. Згодом стало відомо про 7 постраждалих та одну загиблу людину.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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