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Російська армія вдарила по Херсону: одна людина загинула, троє поранених – влада

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові знову атакували Херсон із лівого берега Дніпра, йдеться в повідомленні начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Він закликав місцевих жителів пройти до більш безпечних місць та не перебувати на відкритих ділянках.

«За попередньою інформацією, внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і одна отримала поранення», – додав начальник МВА.

Пізніше Мрочко повідомив, що за оновленою інформацією, внаслідок обстрілу сил РФ одна людина загинула і троє були поранені.

«Їм надається медична допомога», – заявив він.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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