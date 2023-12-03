Російська армія вдарила по Херсону: одна людина загинула, троє поранених – влада

Російські військові знову атакували Херсон із лівого берега Дніпра, йдеться в повідомленні начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Він закликав місцевих жителів пройти до більш безпечних місць та не перебувати на відкритих ділянках.

«За попередньою інформацією, внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і одна отримала поранення», – додав начальник МВА.

Пізніше Мрочко повідомив, що за оновленою інформацією, внаслідок обстрілу сил РФ одна людина загинула і троє були поранені.

«Їм надається медична допомога», – заявив він.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.