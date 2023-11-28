Місцева влада повідомила про черговий обстріл передмістя Херсона

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про черговий російський обстріл передмістя Херсона.

«Передмістя Херсона під щільним ворожим вогнем. Російські війська атакують з тимчасово окупованого лівого берега. Тримайтеся подалі від вікон», – написав він у телеграмі.

Раніше Роман Мрочко повідомив, що в лікарні помер 40-річний чоловік, який зазнав поранень внаслідок нічного удару сил РФ по Херсону.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.