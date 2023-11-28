Російські військові атакували село на Херсонщині, поранено чоловіка – влада

Російські військові обстріляли з артилерії село Львове на Херсонщині, поранень зазнав 40-річний чоловік, повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

«Вранці ворог обстріляв з артилерії село Львове Тягинської територіальної громади», – йдеться у дописі місцевого чиновника.

Також начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко розповів, що в лікарні помер 40-річний чоловік, який зазнав поранень внаслідок нічного удару сил РФ по Херсону.

За його словами, російські військові близько 2:00 обстріляли Херсон із окупованого лівого берега. У Дніпровському районі міста був поранений чоловік 1952 року народження.

Мрочко розповів, що чоловіка госпіталізували і, лікарі робили усе можливе, щоб врятувати пораненого, але травми виявилися несумісними з життям.

В обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.

За даними слідства, 28 листопада о 7:45 у лікарні від отриманих під час нічного обстрілу травм помер 71-річний місцевий житель.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.