Сили РФ вдарили по Херсону, постраждала літня жінка – ОВА

Російські військові вкотре атакували Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Під вогонь ворога потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад. Обстріляли окупанти й оселю літньої херсонки. У цей момент 84-річна жінка перебувала на подвір’ї», – розповів він.

У жінки діагностували вибухову травму та поранення голови, зазначив очільник ОВА.

«Потерпілій надали медичну допомогу на місці», – додав Прокудін.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.