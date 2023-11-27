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Сили РФ вдарили по Херсону, постраждала літня жінка – ОВА

Наслідки обстрілів силами РФ Херсонщини, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів силами РФ Херсонщини, ілюстративне фото

Російські військові вкотре атакували Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Під вогонь ворога потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад. Обстріляли окупанти й оселю літньої херсонки. У цей момент 84-річна жінка перебувала на подвір’ї», – розповів він.

У жінки діагностували вибухову травму та поранення голови, зазначив очільник ОВА.

«Потерпілій надали медичну допомогу на місці», – додав Прокудін.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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