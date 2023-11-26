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Армія РФ обстріляла Херсон: пошкоджені будинки та автівка – МВА

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото

У неділю, 26 листопада, російські військові вкотре атакували Херсон, йдеться в повідомленні начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка.

«Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега періодично обстрілює Херсон. Є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, автівка», – йдеться в дописі.

Мрочко додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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