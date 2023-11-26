Армія РФ обстріляла Херсон: пошкоджені будинки та автівка – МВА

У неділю, 26 листопада, російські військові вкотре атакували Херсон, йдеться в повідомленні начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка.

«Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега періодично обстрілює Херсон. Є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, автівка», – йдеться в дописі.

Мрочко додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.