Черговий обстріл військами РФ Херсонщини: є загиблий і поранена

Війська РФ у другій половині дня продовжили атаку на Херсонщину, загинула людина, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Близько 16:00 окупанти обстріляли село Дніпровське. Били з артилерії. Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний місцевий житель. В момент удару він знаходився на вулиці. До лікарні доставили жінку, 44 років. У неї – вибухова травма, уламкові поранення черева та руки. Потерпілій надають меддопомогу», – написав Прокудін у Telegram.

Раніше сьогодні повідомлялося, що вранці російські війська атакували Берислав на Херсонщині. За повідомленнями, 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет із безпілотника. У пораненого – вибухова травма, поранення ноги та перелом руки.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.