Обстріл Херсона: зросла кількість постраждалих, пошкоджена багатоповерхівка та лікарні

Внаслідок влучання силами РФ у багатоповерховий будинок у Херсоні п’ятеро людей дістали поранення, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Згодом стало відомо про 7 постраждалих та одну загиблу людину.

Своєю чергою у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу смертельне поранення дістала жінка, яка перебувала на вулиці.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські військові вдарили по двох лікарнях Херсона.

«Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає», – сказав Прокудін.

Згодом Прокудін уточнив, що кількість людей, які зазнали поранення під час обстрілу окупантів, зросла до семи.

«Ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона – одна загибла, 7 поранених. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки», - зазначив Прокудін. За його інформацією, усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня. Зазначається, що було влучання у будинок і територію поблизу, на якій знаходяться дві лікарні.

За даними слідства, 3 грудня, близько 15:30 росіяни обстріляли Херсон зі ствольної артилерії.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.