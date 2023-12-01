Через російський обстріл Херсонщини поранена людина – ОВА

Через російський обстріл Іванівки на Херсонщині поранена людина, повідомляє обласна військова адміністрація.



«Близько 15:00 російська армія обстріляла житловий будинок в Іванівці. У власній оселі постраждала 71-річна місцева жителька. ЇЇ шпиталізували з вибуховою травмою», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, троє цивільних загинули внаслідок російської агресії на Херсонщині протягом доби 30 листопада.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.