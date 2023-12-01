Російські обстріли: на Херсонщині за добу троє загиблих, на Харківщині – поранений

Троє цивільних загинули внаслідок російської агресії на Херсонщині протягом доби 30 листопада, повідомив голова області Олександр Прокудін вранці 1 грудня.

За його даними, російські війська загалом за добу обстріляли область 91 раз, в тому числі з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА, з них – сім Shahed.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів та підприємств у Херсоні; будинок культури у Херсонському районі. Через російську агресію три людини загинули, ще вісім – дістали поранення», – заявив Прокудін.

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Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що протягом доби російських обстрілів зазнали щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

«Внаслідок мінометного обстрілу села Липці Харківського району, пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждав цивільний чоловік 52 років. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував», – заявив Синєгубов.

Крім того, вранці в п’ятницю російський обстріл пошкодив житлові будинки та об’єкти інфраструктури. За даними обласної влади, ніхто не постраждав.

Місцеві органи влади також повідомляють про обстріли Нікопольського району та Кривого Рогу на Дніпропетровщині, Запорізької та Миколаївської областей. Даних про постраждалих цивільних немає. За даними голови Миколаївщини Віталія Кіма, на території його регіону сили ППО збили вісім дронів Shahed.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.