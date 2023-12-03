Сили РФ вдарили з артилерії по Донеччині: загинула жінка, декілька поранених – прокуратура

Російські військові 3 грудня атакували Авдіївку та Костянтинівку на Донеччині, йдеться в повідомленні місцевої прокуратури.

За даними відомства, у результаті удару сил РФ загинула жінка, ще декількох людей поранено.

За даними правоохоронців, під час обстрілу Авдіївки 64-річний місцевий отримав наскрізне осколкове поранення. На момент атаки чоловік перебував на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.

Прокуратура також повідомила, що жінка 70 років дістала вогнепальні осколкові рани в Костянтинівці, а її 69-річна односельчанка від отриманих ушкоджень загинула на місці. Обох артилерійський вогонь сил РФ застав на вулиці, кажуть у відомстві.

«Населені пункти армія РФ обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння», – повідомили в прокуратурі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.