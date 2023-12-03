Активність піхоти РФ знову зросла в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» – Тарнавський

Російські війська знову збільшили активність піхоти в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський. За його словами, за добу відбулося 55 бойових зіткнень.

«Активність ворожої авіації невисока – за добу зафіксовано п’ять авіаударів. Вночі ворог кидав КАБи на Донеччину. Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському і Мар’їнському напрямках», – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Тарнавського.

За його словами, безуспішними були наступальні дії загарбників у районах, Степового, Первомайського, Авдіївки, Сєверного, південніше від Тоненького і східніше від Новобахмутівки – відбито 25 атак.

«На Мар’їнському напрямку відбито 11 атак – в районах Мар’їнки і Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку ворог тричі вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледара і на захід від Старомайорського. На Запоріжжі противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше від Роботиного і на захід від Вербового», – написав командувач.

Він додав, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Напередодні Тарнавський заявляв, що російська армія почала менше залучати авіацію в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», а «продовжує спроби просуватися піхотою».

У ранковому зведенні 3 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.

Американський Інститут вивчення війни заявив, що погані погодні умови продовжують уповільнювати бойові дії України й Росії на всій лінії фронту, але не зупинили їх повністю.