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Командувач ОСУВ «Таврія»: армія РФ зменшила активість авіації та артилерії, намагається просуватися піхотою

«Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку», додає Олександр Тарнавський
«Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку», додає Олександр Тарнавський

Російська армія стала менше залучати авіацію в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» – про це заявив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський 2 грудня.

«Ворог зменшив активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень. Продовжує спроби просуватись піхотою – втратив майже 500 осіб», – заявив він.

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Тарнавський уточнює, що на Авдіївському напрямку, який входить до відповідальності угруповання, втрати Росії склали 495 військових.

Російське командування не розголошує дані про свої втрати.

«Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку», – додав він.

Як повідомляв Генеральний штаб, російська армія не припиняє спроби оточити Авдіївку, за попередню добу на цьому напрямку Сили оборони відбили 21 атаку.

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