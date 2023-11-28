Росіяни менше застосовують дрони, більше крилаті авіабомби – Тарнавський

Російські військові почали менше застосовувати дрони-камікадзе на Таврійському напрямку, але вони продовжують скидати крилаті авіабомби (КАБи), йдеться в повідомленні командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського.

«Тривають наземні піхотні атаки. Противник і далі сотнями втрачає живу силу», – розповів командувач.

За його словами, на різних напрямках «все більше випадків, коли звичайні російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях». Також російські військові продовжують поповнювати свої підрозділи ув’язненими, уточнив Тарнавський.

«Цей, так званий «спецконтингент», російське командування вважає розхідним матеріалом. І без жалю кидає у «м’ясні штурми», – зазначив командувач.

Водночас відомо, що українські захисники «стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку».

«Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького – відбито 23 атаки», – розповів Тарнавський.

Крім того, командувач уточнив, що триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Раніше речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода повідомив, що російські сили на Таврійському напрямку на 30 відсотків збільшили кількість штурмів і авіаударів за попередню добу.

Водночас, у ранковому зведенні 28 листопада, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки. На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак», – кажуть українські військові.

Триває шістсот сорок третя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.