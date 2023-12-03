«Його волосся роздував вітер. Він був як живий». Історії дітей, яких убила Росія

Наталя Куліді 511 дітей загинули внаслідок війни, яку Росія розв’язала проти України. Такими є офіційні дані української влади станом на 1 грудня. Втім, вони не остаточні, адже долі не всіх дітей відомі, процес ідентифікації та встановлення фактів загибелі триває, а російські війська продовжують атакувати цивільне населення України. Про це повідомляють очевидці, влада і журналісти. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. Ми продовжуємо розповідати історії маленьких українців, життя яких відібрала Росія. Ця публікація про чотирьох хлопчиків. Микита загинув у Дніпрі, Кирило – у Маріуполі, Іван – у Грозі на Харківщині, Назар – у Новодмитрівці на Херсонщині. Наймолодшому з них не встиг виповнитися рік, а найстаршому було вісім. (Текст підготувала платформа пам’яті Меморіал, яка розповідає історії вбитих Росією цивільних та загиблих українських військових, спеціально для Радіо Свобода. Аби повідомити дані про втрати України – заповнюйте форми: для загиблих військових та цивільних жертв) Лише мав святкувати свій перший день народження. Микита Зеленський із Дніпра

Катерина – родом з села Новоіларіонівське у Синельниківському районі, Олексій – з міста Вільногірська Дніпропетровської області. Обоє навчались у спеціалізованій школі Дніпра, де і познайомились. «Син народився з обмеженим здоров’ям, лікарі казали, що він взагалі не житиме. Ми пройшли всі реабілітації. Льоша постійно боровся за те, щоби бути як усі. Продирався до знань і можливостей», – говорить Людмила Зеленська, мама Олексія. Олексій мав порушення слуху, як і Катя. Їхня дружба переросла у кохання. Після школи пара вступила до металургійної академії. Жили в гуртожитку.

«Якось син сказав, що хоче зробити Каті сюрприз – пропозицію. Ми, як батьки, підтримали. Допомогли Льоші вибрати обручку. Катя думала, що ми робимо їм обом подарунок – поїздку в Італію. У Венеції Льоша освідчився», – розповідає Людмила Зеленська. Це було літо 2019-го. А вже у жовтні пара мала весілля. Після одруження якийсь час ще жили в гуртожитку, а потім переїхали у власну квартиру – на 4-му поверсі будинку №118, що на житловому масиві «Перемога». Мріяли про дітей у власній оселі – хотіли хлопчика і дівчинку.

Катерина завагітніла через два роки після одруження. «Подзвонив син і сказав: «Мамо, тату, ви будете бабусею і дідусем». Я просто на роботі розплакалась від щастя. Разом із Катею цю вагітність носила вся родина», – каже Людмила Зеленська. 29 січня 2022 року на світ з’явився Микита Зеленський. Хлопчик був здоровим, порушень слуху, як його батьки, не мав. «А вже 24 лютого ми в паніці збирали речі та виїздили з Дніпра», – згадує Катерина Зеленська.

Пара переїхала до батьків Олексія у Вільногірськ. Мама хлопчика пригадує: «Було страшно – невідомо, що далі. Але ми були щасливі. Бо разом – Льоша, я і Микитка. Щодня раділи, бо в нас був маленький синочок, якого так чекали». Влітку сім’я переїхала у село до батьків Каті. Рідні згадують, що маленький Микита розвивався швидше за однолітків. Він обожнював гратись із тракторцями, машинками. У селі малюкові нагрівали воду, ставили ванночку на подвір’ї – він із радістю купався. «Наші діти росли і розвивалися з певними особливостями. Онук був не таким. Здоровий і дуже розумний хлопчик. Пригадую, коли у нас вимикали світло, він підіймав пальчик вгору і сварився: «Но-но-но», – каже бабуся Людмила.

З часом тата Микити, Олексія, почали викликати по роботі у Дніпро. Уже в жовтні 2022-го родина Зеленських повернулась у свою квартиру на Перемозі – чоловікові треба було працювати. Катерина згадує, як вони були щасливі від того, що мали своє гніздечко, могли бачитись із друзями у Дніпрі, спілкуватись. «Микитка зробив перші кроки, почав ходити. Перше «Мама», «Тато», – пригадує той час вона. Новий 2023 рік сім’я зустріла з друзями й дітками. Прикрасили ялинку. «Думали про війну, але їхати вже нікуди не збирались», – розповідає Катя.

В середині січня 2023-го родина готувалася святкувати перший день народження Микити. 14 січня Олексій прийшов із роботи, Катерина разом із Микиткою – з прогулянки. Малюк бешкетував – тягнув до рота машинку, а на мамині «не можна» голосно сміявся. «Катя надіслала це відео нам. Онук у жовтому бодіку, колготках на кухні. Це було просто перед ударом...» – говорить Людмила Зеленська. «Бавились, обідали, говорили по відеозв'язку з бабусями. З Льошею обирали повітряні кульки на день народження нашого хлопчика. Сіли пити чай утрьох. У вікні яскраве червоне світло. Вибух…» – пригадує той день Катерина. Останнє відео з Микиткою. Відео надано Людмилою Зеленською:

Російська ракета влучила у багатоповерхівку на Перемозі близько 15:30. «Почали дзвонити знайомі. Сказали, що стався вибух на Перемозі. Ми спочатку не могли повірити, що прилетіло у будинок дітей. З’явились перші фото. Почала їх роздивлятись. Разом з чоловіком впізнала обшивку будинку та написи. Через півтори години вже були там. Чоловік – на завалах. А я стояла й казала: «Де мої діти? Який це під’їзд?». Просто не розуміла, що відбувається», – каже Людмила. Катерину затисло уламками на стільці. З неї злетів слуховий апарат. Під каміннями жінка була зігнутою втричі. Голова – притиснута до грудної клітини.

«Час зупинився. Був запах газу дуже сильний. Темрява, холод, дим і важке каміння. Я кричала, кликала на допомогу. На руці залишався смарт-годинник. Мені дзвонили і я казала: «Допоможіть», – пригадує Катерина. Через те, що не чує, Катя не знала, коли рятувальники оголошували хвилини тиші, щоби під завалами почути голос тих, хто живий. Що десь там є вона – рятувальники зрозуміли приблизно через 10 годин після вибуху. Ще 10 годин Катерину рятували. Коли жінку витягнули, температура її тіла була 31 градус. «Як її дістали, ми сподівались, що Льоша з Микитою живі. Вона говорила: «Ми – разом», – пригадує Людмила Зеленська.

Та 17 січня дістали тіла 28-річного Олексія Зеленського і маленького Микитки... «На сина й онука ззаду впали плити. Їхні тіла були цілі, не обгоріли. Коли дістали Микиту, поклали… Його біленьке волосся роздував вітер. Пухкенькі ручки, біле личко. Він був як живий. У тих самих колготках, у тому самому жовтому бодіку, як на останньому відео», – каже Людмила Зеленська. «У лікарні я дізналась, що Льоші та Микитки немає… Життя обірвалось в одну мить. Мені робили уколи, я спала, але все розуміла», – пригадує Катерина. 18 січня 2023 року Людмила з чоловіком шукали одяг для похорону Льоші й Микити. Обрали те, у чому планували святкувати перший день народження малюка.

На 26 січня було відомо про 48 загиблих у будинку на Перемозі… Олексія та Микиту Зеленських поховали 19 січня у Вільногірську. Катерина не могла бути на прощанні, бо ще не вставала з ліжка. «Дідусь сфотографував Микитку у труні, мені хотілось його побачити й попрощатися…» – пригадує вона. Після виписки Катерина відновлювалась у санаторії, потім у батьків, зараз живе у Дніпрі. Її підтримують друзі. «Тепер я сама. Життя розділилось на «до» і «після». Залишилось тільки два натільні хрестики й обручка, які зняли з їхніх тіл. Більше нічого», – каже вона.

«Наче проживаєш не своє життя. Чи то не своє життя було до вибуху у квартирі? Якесь роздвоєння. Страшно, щоби не зійти з розуму… Ти й стогнеш, і завиваєш, і волосся рвеш. Але нічого не можеш змінити. Нічого», – говорить про біль втрати Людмила Зеленська. Вона мріє, щоб на місці зруйнованого будинку був меморіал – як пам’ять про її рідних і всіх тих, чиї життя обірвались тут 14 січня 2023 року. «Я хочу також дочекатись трибуналу над Путіним, хочу бути присутньою там і поставити йому перед очима фото усміхнених Льоші та Микитки, яких вже немає», – каже Людмила Зеленська. Могили Олексія та Микитки Зеленських у Вільногірську. Відео надане Людмилою Зеленською:

Зростав дуже допитливим. Півторарічний Кирило Хандельди з Маріуполя (Російська армія вбила Кирила разом з усіма найближчими рідними. Його історію записано зі слів мами дружини дядька хлопчика Олени Сердюк). Кирило був єдиною дитиною в Оксани та Геннадія з Маріуполя. Пара жила разом кілька років, але завагітніти довго не виходило. «Гена раніше був у шлюбі, проте без дітей, Оксана стала його другою дружиною. У сім’ї молили Бога, щоби послав дитину. Він таки послав, батьки ростили хлопчика з любов’ю, і потім – така доля страшна…» – говорить Олена Сердюк.

Оксана до народження малюка працювала бухгалтеркою у крамниці брата. Коли народився Кирило, весь час приділяла йому. «Він був дуже цікавим – я вам навіть передати не можу. Оксана з Кирилом приходила в гості до моєї доньки Яни. Малюк ріс таким допитливим! З ним було цікаво і весело. Він усе довкола хапав – пульти, щітки. А якось навіть наївся взуттєвого крему», – пригадує Олена Сердюк. Кирило мав багато м’яких іграшок, якими любив гратися. Уже казав «мама» і «тато». Батьки не могли натішитися ним. Після початку повномасштабного російського вторгнення Геннадій з Оксаною переховувались у підвалі багатоповерхівки №127 на проспекті Миру. Укриття там було облаштоване.

Разом із родиною Хандельди був брат Оксани, Володимир Роменський, з вагітною дружиною Яною (донька Олени Сердюк) і бабусею Лідією (мама Геннадія). Також там ховалася ще Ольга (сестра Геннадія) з 12-річною донькою Поліною. В укритті півторарічний Кирило захворів, підвищилася температура. Родини перейшли у кабінет продуктової крамниці Володимира Роменського. Магазин був у тому ж будинку. «Другого березня ми востаннє спілкувалися. Яна розповідала, що над ними літають літаки, ракети, стріляють з моря та неба... Казала: «Газу в нас уже немає, телефон сідає, зв'язку немає. Ти, мамо, не хвилюйся, як зв'язок з'явиться, усе буде добре», – пригадує Олена.

Далі зв’язок обірвався. Олена всюди, де могла, шукала хоч якусь звістку про рідних. Сподівалася до останнього. Що сталося потім – вона дізналася від знайомих. Сім’ї намагалися виїхати 10 березня 2022 року. Проте окупанти не випустили. А 11 березня 2022 року на будинок 127, що на проспекті Миру, російська армія скинула з літака бомбу. Люди, які переховувались у кабінеті магазину, загинули. Так само загинули й ті, хто ховався у підвалі.

«Я постійно думаю: Господи, ну куди вони кидали цю бомбу? Там же житловий будинок, укриття. Вісім людей у кабінеті загинуло, а внизу ще 80, як розповідають», – каже Олена Сердюк. Тіла людей із крамниці власноруч діставав чоловік загиблої разом із ними жінки. Всіх рідних Олени Сердюк провели в останню путь у селі Македонівка Маріупольської громади. Маленького Кирила поховали в одній труні з мамою Оксаною. Олена Сердюк за можливості їздить на могили рідних. «Для Кирила завжди привозимо м’яку іграшку», – каже вона. В Оксани Роменської залишилась мама, якій понад 70 років, вона виїхала з України до Німеччини.

Хотів стати моряком. 6-річний Назар Грицков із Херсонщини Анастасія і Михайло з Херсонщини разом уже понад 15 років. Хлопець познайомився з дівчиною у сусідньому селі. «Брат почав їздити до неї, коли Настя ще школяркою була. Потім із батьками познайомились і Настя до нас переїхала», – говорить молодша сестра Михайла, Наталя Щербина. Невдовзі пара дізналась, що чекає на первістка. Одружились, почали жити у селі Новодмитрівка Білозерської громади. Першим у родині народився Кирило, за ним – з’явились Микита й Богдан, а потім – Назар.

«Невістка нікому не розповідала про четверту вагітність. Якось я приїхала з навчання у село, кажу: «А що у тебе живіт? Ти вагітна?». Настя сказала, що ні. Та через тиждень мені зателефонували і повідомили, що невдовзі матиму ще одного племінника», – розповідає ще одна молодша сестра Михайла, Галина Тихонюк. «Вони сподівались на дівчинку, та раділи й хлопчику» – додає Наталя Щербина. Назар Грицков народився 1 червня 2017 року. Як був маленьким – любив пістолети, машини і трактори. «Батьки жили для своїх синів. Діти хотіли машинку – тримайте машинку. Хочете велосипед – ось велосипед. Хочете скутер – маєте скутер», – каже Наталя Щербина.

Анастасія з Михайлом працювали на полях – висаджували картоплю і зернові культури. Назарчикові подобалося бути біля них і допомагати. «Він постійно був біля Михайла – в машині чи тракторі. Весь час ходив у мазуті», – ділиться Галина Тихонюк. Як підріс, Назарчик пішов у дитсадок. Там був чи не найактивнішим хлопчиком. «Хапався за все: і допомогти мені підготуватись до заняття, няні – посуд розставити. З усіма дітьми бавився. Дуже дружелюбний. Загалом це була родина, яку можна ставити у приклад. Їх у сім’ї багато і всі одне за одного горою стояли», – розповідає вихователька Назара, Ганна.

Хлопчик був роботящим. Вставав о шостій ранку і йшов поратись по господарству, пригадує тітка: «Племінник біг дати поїсти собакам, курочкам, качечкам. Завжди стежив, щоби в них була водичка. Назарчик був нашим сонечком». Після початку повномасштабного наступу Росії село, де жила родина Назара, окупували. Хлопчик питав, чому прийшла війна і невже вона хоче забрати його рідних? «Старші хлопці пояснювали, що війна трапляється у світі, говорили, що це таке і що відбувається під час бойових дій. Але загалом усі племінники дуже боялись обстрілів», – говорить Наталя Щербина. «Чотири роки Назар ходив у садочок. Якраз мав бути випускний, готувались уже. Проте прийшла війна», – каже вихователька Ганна.

Село хлопчика восени 2022 року звільнили українські захисники. Родина з трьома синами (старший Кирило на той час уже вчився на моряка в Одесі) кілька разів через обстріли виїздила з Новодмитрівки, а як ставало тихіше – поверталися. «Назарчик потроху готувався до школи. Казав: «Прийде 1 вересня – я піду вчитися», – розповідає Галина Тихонюк. «Він дуже хотів учитись. Говорив, що виросте і буде моряком, як і старший брат», – пригадує Наталя Щербина. Від серпня 2023 року Новодмитрівку Білозерської громади ворог постійно обстрілював. Але родина намагалася жити попри все. Навіть з’їздили з дітьми на море в Одесу.

14 вересня 2023-го російські військові з артилерії знову почали гатити по Новодмитрівці. Грицкові з трьома синами забігли до підвалу. «Далі почали крити фугасними снарядами. Попали просто по підвалу. Тато Назарчика встиг вискочити звідти, саме в цей момент інших людей і закидало, придавило», – ділиться Галина Тихонюк. «Близько 13:00 зателефонувала сестра і сказала, що засипало дітей. У мене почалась паніка. По сусідству живуть рятувальники, ми їх викликали», – говорить Наталя Щербина. Михайло почав обдзвонювати всіх. Рідні кинулись розбирати завали, під якими були хлопчики та їхня мама. Першим знайшли Микиту, потім дістали Богдана. А потім вже і Назара – він був мертвим… Коли рятували дітей, ворог ще обстрілював село…

Назара Грицкова поховали у рідному селі через кілька днів. Попрощатись із шестирічним хлопчиком прийшло понад 100 людей. Нині батько із середнім сином орендує квартиру в Миколаєві, а мама Анастасія з 13-річним сином – у лікарні на заході України. «Рідні живуть тими дітьми, які залишились... Як бачать фото Назарчика – починають плакати. Не віриться, що саме з ними це трапилось. Найменший хлопчик, наш живчик…» – каже Наталя Щербина. Був дуже позитивний і товариський. 8-річний Іван Козир із Харківщини

Ваня був єдиною дитиною у родині Ігоря та Ксенії Козирів. Пара жила у селі Максимівка на Харківщині. Разом були близько 9 років. «Син із невісткою сильно кохали одне одного. За столом як сиділи – постійно за руки тримались», – розповідає Валентина Козир, мама Ігоря. 16 червня 2015 року в родині народився малюк. Оксана важко виношувала дитину. Хлопчик з’явився на світ завдяки кесаревому розтину. «Невістка вже переходжувала термін. Був дуже великий живіт. Пам’ятаю, що Ігор її взував і роззував, бо сама не могла», – розповідає Валентина. Ваня був другим її онуком. Перший – Владик – народився від молодшої доньки – Ольги. Вони жили у селі Гроза. «Ваня ріс бойовим. Його всі сусіди любили, дуже позитивний хлопчик, з усіма дружив. Пам’ятаю, як шукав черв’ячків, перевертаючи пеньочки, збирав їх у баночку», – говорить Валентина Козир.

Ваня приїздив у гості до бабусі, двоюрідного брата і тітки у Грозу. Хлопчик, як згадує Валентина, був непосидючим і швидко зчиняв у домі гармидер. У рідному селі любив ходити в гості до сусідів. «Прибіжить і кличе через паркан: «Бабусю-ю-ю». Розказував мені все: «У нас отака морква виросла, а в вас? У нас такі помідори, а в вас які?». На велосипеді туди-сюди катався, їздив рибалити на ставок», – згадує Ольга, сусідка родини. Ваня багато часу проводив з мамою Ксенією, яка займалась господарством, поки татко Ігор працював. «Вона на городі й він – там», – згадує Ольга.

Після початку повномасштабного вторгнення Максимівку і Грозу окупували російські війська. Ваня багато часу тоді проводив у бабусі, бо там хоч трохи ловив інтернет. «Син Ігор приїде за онуком: «Ваню, поїхали додому?» «Я не хочу, буду в бабусі». Пам’ятаю, як садили картоплю, а над нами літали гелікоптери, так страшно було. Летять на Ізюм, відстріляються і повертаються назад», – говорить Валентина Козир. Вона разом зі старшим онуком виїхала з окупації на Волинь. Донька Валентини відмовилась покидати Грозу. Син Ігор із Ксенією та Ванею теж залишались у Максимівці. «Я пропонувала забрати з собою і Ваню, але батьки відмовились», – говорить Валентина.

У вересні 2022 року Харківщину звільнили українську військові. Семирічний Ваня пішов у перший клас. Йому дуже подобалося вчитись. «Я на лавочці сиджу, а Ваня біжить до мене спілкуватись. Питаю, чи гарно вчиться. А хлопчик: «Я учусь по комп’ютеру». Казав, що школа подобається, має гарні оцінки. Вчителька теж була до душі», – говорить сусідка Ольга. Влітку 2023 року Вані виповнилось вісім. Востаннє свій дім Валентина Козир навідувала у вересні, а потім знову зі старшим онуком поїхала у Волинську область. Там, каже, їй було спокійніше, проте й дуже тягнуло додому. «Владь, я так додому хочу», – казала онукові. А він: «Ну куди їхати? Давай перший сніг випаде – і поїдемо». Якби я повернулась, мене б уже теж не було», – говорить Валентина Козир. П’ятого жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли Грозу. Тоді в сільському кафе-магазині люди зібрались на поминки на честь військового Андрія Козиря – родича Вані по татовій лінії. Разом із хлопчиком там були його тато, мама, тітка і дідусь – чоловік Валентини. «Мені подзвонила моя мама, сказала, що у Грозі вибух, пішов дим. Мене почало трясти. Туди-сюди ходила, не знала, що класти у валізу. Вірите – приїхала на Харківщину без речей. Не змогла зібратись. Я телефонувала сину, чоловікові, невістці – виклики йшли, а слухавки ніхто не брав», – говорить Валентина Козир. Жінка вирушила до Грози у ніч на 6 жовтня. Поки була у поїзді, їй телефонували й питали про татуювання у невістки – тривало впізнання постраждалих і загиблих. Від тієї атаки загинуло 52 людини, Ваня – наймолодший. Спершу повідомляли, що загинули всі четверо – Ігор з дружиною Ксенією та сином, тітка Ольга та дідусь Анатолій. Однак пізніше вдалося знайти маму Вані у лікарні.

«Ігор на мене був схожий, а Ваня – на нього. Коли я їх опізнавала, вони наче близнята були. Я їх забирала, займалась похованням», – говорить Валентина Козир. Її чотирьох рідних поховали поряд – Ваню між батьком і тіткою.