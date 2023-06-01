У Дніпрі відкрили виставку з історіями дітей, які загинули через війну Росії

У Дніпрі до Дня захисту дітей відкрили виставку «Втрачене дитинство» – про дітей, які загинули через війну, яку проти України веде Росія. Експозицію розгорнули просто неба, на вулиці Короленка в центрі міста, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У ній – історії та світлини 23 дітей, які загинули від 24 лютого 2022 року внаслідок нападу російських військ на Україну. Троє із них – жителі Дніпропетровської області, розповіла співорганізаторка виставки, представниця платформи пам’яті «Меморіал» в Дніпрі Наталя Куліді.

«Історії побудовані так, наче сама дитина від себе розповідає, якою вона була, чим займалася, як загинула, її думки, її мрії, її прагнення. Щоб написати ці історії, ми з ще однією журналісткою спілкувалися з родичами – це батьки, це рідні, вчителі, друзі, хрещені. Намагалися з різних боків показати, якою була та дитина, як вже ніколи не досягне повноліття через напад Росії на Україну», – сказала вона.

На виставку прийшли родичі загиблих дітей, зокрема 15-річної Анни Фігурної, яка загинула через ракетний удар по житловому будинку Дніпра 14 січня 2023 року. Разом із нею тоді загинули шестеро її рідних, зокрема батьки.

«Активна, комунікабельна, це була дитина-свято… Того дня вона з рідними була в гостях у дідуся з бабусею в тому будинку», – сказала тітка загиблої дівчинки.

Виставка відбувається за підтримки Молодіжного центру та Молодіжної ради Дніпра. 2-6 червня її можна буде побачити в одному з торговельних центрів міста.

Раніше, до річниці повномасштабної війни в Україні, експозицію вже також показували за кордоном – у Польщі, Ізраїлі та Новій Зеландії.

Радіо Свобода публікує історії дітей, яких убила російська армія, у рамках інформаційної підтримки платформи пам’яті «Меморіал»:

Кремль від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, зокрема дітей, попри наявність свідчень і доказів цього.

Внаслідок чергового російського ракетного удару по Києву в ніч на 1 червня, коли відзначають Міжнародний день захисту дітей, загинула дитина.

Загалом, за даними Офісу генпрокурора, станом на 1 червня в Україні через агресію Росії загинули щонайменше 484 дитини, 992 – отримали поранення.