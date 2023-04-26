У Дніпрі відкрилася виставка «Наодинці». Вона присвячена дружинам загиблих бійців

У Дніпрі 26 квітня відкрилася виставка, присвячена дружинам загиблих бійців. Вона має назву «Наодинці».

Це фотопроєкт львівської фотографки Катерини Москалюк та платформи пам’яті «Меморіал», присвячений жінкам, які втратили чоловіків на війні. Як розповіла представниця платформи в Дніпрі Наталя Куліді, загалом «Меморіал» задокументував понад 2 700 історій людей, які постраждали від війни, – це військові й цивільні, жінки, чоловіки, діти.

Зокрема, п’ятеро жінок із різних міст України, з якими спілкувався «Меморіал», стали героїнями фотопроєкту «Наодинці». Авторка Катерина Москалюк провела з кожною з них по одному дню.

«На світлинах – не тільки портрети жінок, а й важливі для них речі. Наприклад, обручки подружжя й жетон загиблого бійця. Є також краєвиди міст, звідки були ці люди, – Київ, Харків, Дніпро», – розповіла Наталія Куліді.

Серед жінок-учасниць проєкту – і дружина бійця Нацгвардії Олександра Попсуя з Дніпра. Вона була присутня на відкритті виставки.

Про те, що її чоловік на війні, розповіла Ангеліна Попсуй, дізналася вже після його загибелі в жовтні 2022 року: до того він нічого не говорив родині, беріг її та батьків. Поліг при звільненні селища Терни на Донеччині, сказала жінка. Йому було 26 років.

«Це той біль, який залишиться на все життя. Є час, він не лікує, але ти вже не сприймаєш так болісно, як у перші дні. Кожен раз, коли ти бачиш якийсь предмет чи місце, яке нагадує про нього, – ти все одно повертаєшся... Але такий проєкт хоча б розповідає суспільству. Я долучилася до цього проєкту, бо хотіла розповісти про свого чоловіка. Як для кожної, він – неймовірний», – сказала жінка.

Виставка в Дніпрі триватиме до 1 травня.