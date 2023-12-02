В Україні від початку повномасштабної війни викрили понад 250 фактів торгівлі людьми – МВС

Із 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року виявлено 264 кримінальні правопорушення за ознаками статті про торгівлю людьми, підозри оголошені 169 людям, йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, за останній два роки Національна поліція України припинила діяльність шести організованих угруповань торговців людьми. У МВС кажуть, що учасники цих злочинних груп постали перед судом.

«Також протягом 2022-2023 років у кримінальних провадженнях щодо торгівлі людьми потерпілими визнані 215 людей, 23 з них – діти», – йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що 2 грудня у світі щороку відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства, метою якого є викорінення сучасних форм цього злочину, а саме: торгівлі людьми, сексуальної експлуатації, найгірших видів дитячої праці, примусових шлюбів, продажу наречених, передання у спадщину вдів, насильницького вербування дітей для подальшого використання у збройних конфліктах тощо.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Одним із випадків масової загибелі цивільних українців внаслідок російських обстрілів став ракетний удар по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня цього року, внаслідок якого загинули 59 людей. У своїй доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що цей удар завдала російська армія.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.