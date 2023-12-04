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Донбас

Розстріл полонених під Авдіївкою: чи покарають винних

Розвідувальний дрон зафіксував, як з бліндажа, склавши руки за головою, виходить перший український військовополонений
Розвідувальний дрон зафіксував, як з бліндажа, склавши руки за головою, виходить перший український військовополонений

Двох українських військовополонених розстріляли військовослужбовці армії Росії неподалік від села Степове під Авдіївкою. Факт воєнного злочину зафільмував дрон і справжність відео підтвердили у ЗСУ. Наразі розслідування веде Служба безпеки України. Такі випадки позасудових страт непоодинокі, стверджують правозахисники. Та винним зараз може загрожувати лише заочне засудження. За яких умов можливе реальне покарання? У питанні розбиралося Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

У лівій частині кадру – не менше шістьох військовослужбовців армії Росії. У правій частині – отвір, вхід до бліндажа.

З отвору виходить боєць ЗСУ і одразу закладає руки за голову, потім робить декілька кроків і лягає на землю обличчям донизу.

Потім в отворі з’являється ще один український військовий. Він не може одразу вийти, як перший. Помітно, що бійцю важко, його хитає в різні боки. Можна припустити, що він поранений та (або) контужений. Так і не випроставшися, боєць лягає на землю.

З бліндажа виходить другий український військовополонений, у цей час перший вже лежить на землі обличчям донизу
З бліндажа виходить другий український військовополонений, у цей час перший вже лежить на землі обличчям донизу

Як тільки другий беззбройний полонений ліг – російські військові починають стріляти. Другий боєць так і лишається на землі. А перший намагається встати, проте одразу ж – під шквалом куль – падає донизу.

Де і хто

Аналітики проєкту DeepState встановили локацію та приналежність страчених бійців.

Розстріл відбувся на позиціях 45-го окремого стрілецького батальйону (ОСБ), що розташовані трохи більше, ніж за кілометр на південний схід від села Степове Покровського району Донеччини. Зараз це – північний фланг російського наступу на Авдіївку.

Позначене місце воєнного злочину розташоване на південний схід від села Степове біля Авдіївки
Позначене місце воєнного злочину розташоване на південний схід від села Степове біля Авдіївки

У соцмережі Х обставини воєнного злочину уточнив військовослужбовець Олександр Колим.

«Стосовно розстрілу двох побратимів з мого підрозділу. Вони загинули героїчно! Вели бій до останнього набою! Їх було не двоє, а група», – зазначив Колим.

Наслідки

Російське угруповання, яке перебувало на позиціях 45-го ОСБ і причетне до вбивства полонених, ліквідували українські бійці, повідомив в ефірі телемарафону Віталій Барабаш, очільник військової адміністрації Авдіївки.

«Окупанти, які вчора розстріляли неозброєних військових – всі знищені!» – розповів у соцмережі побратим убитих Олександр Колим.

А у ГУР Міноборони повідомили Радіо Свобода: важко сказати, що на позиціях ліквідували саме причетних до розстрілу бійців.

Водночас, у воєнній розвідці зазначили, що такі випадки, як під Степовим, – не одиничні.

Звернувся до ООН та МКЧХ – український омбудсман

«Черговим порушенням Женевських конвенцій» та неповагою до міжнародного гуманітарного права назвав страту полонених українців Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що звернувся до Міжнародного комітету червоного хреста та ООН, аби злочин щодо військовополонених зафіксували, а винних покарали.

«РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони непоодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!» – наголосив Лубінець, поклавши відповідальність за воєнний злочин на російських військовослужбовців і вище керівництво РФ.

Скріншот з відео за хвилину до розстрілу Олександра Мацієвського, 30 грудня 2022 року
Скріншот з відео за хвилину до розстрілу Олександра Мацієвського, 30 грудня 2022 року

Справу розслідує СБУ

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосили правоохоронці.

Обставини вбивства розслідують слідчі головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання у разі доведення провини – від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

«Практика розстрілів присутня» – правозахисник

Відео розстрілу двох полонених, зафіксоване, імовірно, українським розвідувальним дроном, – це «однозначно воєнний злочин, вчинений і зафільмований», зазначив у коментарі Радіо Донбас Реалії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ).

За його словами, відео позасудової страти, хоч і буде супутнім доказом під час розслідування, – стало тригером, який виніс вбивство майже в онлайн.

Покаранню воєнних злочинців сприятиме перемога України у війні з Росією, переконаний Олександр Павліченко, виконавчий директор УГСПЛ
Покаранню воєнних злочинців сприятиме перемога України у війні з Росією, переконаний Олександр Павліченко, виконавчий директор УГСПЛ

«Це – воєнний злочин, який на сьогодні вже є внесеним до бази досудових розслідувань і має всі шанси бути розслідуваним, наскільки це може бути здійснене у тих умовах (чи можна буде отримати тіла загиблих, щоб зробити судово-медичну експертизу тощо). Для розслідування потрібні додаткові слідчі дії і матеріальні докази», – відзначає правозахисник.

Позасудові страти військовополонених, наголошує Олександр Павліченко, гібридні сили Росії здійснювали ще з 2014 року. І тоді, і зараз Кремль намагається приховати сліди, аби виконавці могли уникнути покарання.

Тому подібні злочини вимагають і ретельної перевірки фактів, і роботи з тими, хто перебуває та звільняється з полону, адже ці люди є свідками таких злочинів і можуть співпрацювати зі слідчими.

Виконавчий директор УГСПЛ відзначає, що, хоча про практику страт з боку російських військ є свідчення, наразі правозахисники не володіють точною статистикою.

«Є повідомлення про жорстоке поводження з військовополоненими, яких катують і вбивають. Буквально декілька тижнів тому була інформація про захоплення української траншеї і, фактично, коли українські військові здавалися в полон, був увімкнений радіозв’язок. І було начебто підтвердження, що їх розстріляли так само. При тому, що вони здалися в полон. Отже, є ситуації, які менш поширені в інформаційному просторі, але вони є», – наголошує Олександр Павліченко.

За його словами, наразі і українська, і міжнародна системи захисту гуманітарного права (той же Міжнародний кримінальний суд у Гаазі) не стали перепонами для вчинення воєнних злочинів: адже немає можливостей заарештувати та всадовити на лаву підсудних усіх винуватців.

«Для того, аби покарати воєнних злочинців, потрібно перемогти в цій війні. Росії має бути завдана така поразка, аби можна було переслідувати росіян-злочинців за вчинені воєнні злочини. І тоді буде видно, чи працює міжнародна система запобігання новим війнам», – переконаний правозахисник.

Відзначимо, що з лютого до липня 2023 року в ООН нарахували 6 випадків позасудових страт українських військовополонених. Зокрема, визнали автентичними відео розстрілу снайпера 163-го батальйону 119-ої окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського після його слів «Слава Україні» та відео обезголовлення українського військового.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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