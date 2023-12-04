Розстріл полонених під Авдіївкою: чи покарають винних

Двох українських військовополонених розстріляли військовослужбовці армії Росії неподалік від села Степове під Авдіївкою. Факт воєнного злочину зафільмував дрон і справжність відео підтвердили у ЗСУ. Наразі розслідування веде Служба безпеки України. Такі випадки позасудових страт непоодинокі, стверджують правозахисники. Та винним зараз може загрожувати лише заочне засудження. За яких умов можливе реальне покарання? У питанні розбиралося Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

У лівій частині кадру – не менше шістьох військовослужбовців армії Росії. У правій частині – отвір, вхід до бліндажа.

З отвору виходить боєць ЗСУ і одразу закладає руки за голову, потім робить декілька кроків і лягає на землю обличчям донизу.

Потім в отворі з’являється ще один український військовий. Він не може одразу вийти, як перший. Помітно, що бійцю важко, його хитає в різні боки. Можна припустити, що він поранений та (або) контужений. Так і не випроставшися, боєць лягає на землю.

Як тільки другий беззбройний полонений ліг – російські військові починають стріляти. Другий боєць так і лишається на землі. А перший намагається встати, проте одразу ж – під шквалом куль – падає донизу.

Де і хто

Аналітики проєкту DeepState встановили локацію та приналежність страчених бійців.

Розстріл відбувся на позиціях 45-го окремого стрілецького батальйону (ОСБ), що розташовані трохи більше, ніж за кілометр на південний схід від села Степове Покровського району Донеччини. Зараз це – північний фланг російського наступу на Авдіївку.

У соцмережі Х обставини воєнного злочину уточнив військовослужбовець Олександр Колим.

«Стосовно розстрілу двох побратимів з мого підрозділу. Вони загинули героїчно! Вели бій до останнього набою! Їх було не двоє, а група», – зазначив Колим.

Наслідки

Російське угруповання, яке перебувало на позиціях 45-го ОСБ і причетне до вбивства полонених, ліквідували українські бійці, повідомив в ефірі телемарафону Віталій Барабаш, очільник військової адміністрації Авдіївки.

«Окупанти, які вчора розстріляли неозброєних військових – всі знищені!» – розповів у соцмережі побратим убитих Олександр Колим.

А у ГУР Міноборони повідомили Радіо Свобода: важко сказати, що на позиціях ліквідували саме причетних до розстрілу бійців.

Водночас, у воєнній розвідці зазначили, що такі випадки, як під Степовим, – не одиничні.

Звернувся до ООН та МКЧХ – український омбудсман

«Черговим порушенням Женевських конвенцій» та неповагою до міжнародного гуманітарного права назвав страту полонених українців Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що звернувся до Міжнародного комітету червоного хреста та ООН, аби злочин щодо військовополонених зафіксували, а винних покарали.

«РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони непоодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!» – наголосив Лубінець, поклавши відповідальність за воєнний злочин на російських військовослужбовців і вище керівництво РФ.

Справу розслідує СБУ

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосили правоохоронці.

Обставини вбивства розслідують слідчі головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання у разі доведення провини – від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

«Практика розстрілів присутня» – правозахисник

Відео розстрілу двох полонених, зафіксоване, імовірно, українським розвідувальним дроном, – це «однозначно воєнний злочин, вчинений і зафільмований», зазначив у коментарі Радіо Донбас Реалії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ).

За його словами, відео позасудової страти, хоч і буде супутнім доказом під час розслідування, – стало тригером, який виніс вбивство майже в онлайн.

«Це – воєнний злочин, який на сьогодні вже є внесеним до бази досудових розслідувань і має всі шанси бути розслідуваним, наскільки це може бути здійснене у тих умовах (чи можна буде отримати тіла загиблих, щоб зробити судово-медичну експертизу тощо). Для розслідування потрібні додаткові слідчі дії і матеріальні докази», – відзначає правозахисник.

Позасудові страти військовополонених, наголошує Олександр Павліченко, гібридні сили Росії здійснювали ще з 2014 року. І тоді, і зараз Кремль намагається приховати сліди, аби виконавці могли уникнути покарання.

Тому подібні злочини вимагають і ретельної перевірки фактів, і роботи з тими, хто перебуває та звільняється з полону, адже ці люди є свідками таких злочинів і можуть співпрацювати зі слідчими.

Виконавчий директор УГСПЛ відзначає, що, хоча про практику страт з боку російських військ є свідчення, наразі правозахисники не володіють точною статистикою.

«Є повідомлення про жорстоке поводження з військовополоненими, яких катують і вбивають. Буквально декілька тижнів тому була інформація про захоплення української траншеї і, фактично, коли українські військові здавалися в полон, був увімкнений радіозв’язок. І було начебто підтвердження, що їх розстріляли так само. При тому, що вони здалися в полон. Отже, є ситуації, які менш поширені в інформаційному просторі, але вони є», – наголошує Олександр Павліченко.

За його словами, наразі і українська, і міжнародна системи захисту гуманітарного права (той же Міжнародний кримінальний суд у Гаазі) не стали перепонами для вчинення воєнних злочинів: адже немає можливостей заарештувати та всадовити на лаву підсудних усіх винуватців.

«Для того, аби покарати воєнних злочинців, потрібно перемогти в цій війні. Росії має бути завдана така поразка, аби можна було переслідувати росіян-злочинців за вчинені воєнні злочини. І тоді буде видно, чи працює міжнародна система запобігання новим війнам», – переконаний правозахисник.

Відзначимо, що з лютого до липня 2023 року в ООН нарахували 6 випадків позасудових страт українських військовополонених. Зокрема, визнали автентичними відео розстрілу снайпера 163-го батальйону 119-ої окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського після його слів «Слава Україні» та відео обезголовлення українського військового.

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