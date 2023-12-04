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У ГУР не підтвердили ліквідацію військових РФ, причетних до ймовірної страти військовополонених

Немає, за даними Андрія Юсова, і деталей щодо того, представники яких саме підрозділів російської армії могли це вчинити
Немає, за даними Андрія Юсова, і деталей щодо того, представники яких саме підрозділів російської армії могли це вчинити

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов каже, що наразі не може підтвердити слова керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, який раніше в ефірі телемарафону заявив, що Сили оборони ліквідували всіх російських окупантів, причетних до ймовірного розстрілу беззбройних українських воїнів біля Степового Донецької області. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок).

«Зараз важко сказати, що тих саме (причетних до розстрілу військових РФ – ред.). Але ситуація під Авдіївкою і даним конкретно населеним пунктом дуже динамічна. І так, є інформація, це непоодинокі випадки, коли укріплення переходять з рук у руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Цей момент треба додатково верифікувати», – зазначив Юсов.

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Немає, за даними Юсова, і деталей щодо того, представники яких саме підрозділів російської армії могли це вчинити. Представник ГУР називає таку інформацію «чутливою» і каже, що в ході розслідування всі деталі будуть повідомлятися.

Раніше в мережі з’явилось відео, як російські військові стратили двох бійців ЗСУ, які здались у полон. Через такі дії Україна звернеться до ООН та Червоного Хреста, зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав це порушенням Женевських конвенцій та виявом «неповаги до міжнародного гуманітарного права».

Ймовірну страту українських військових підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України, заявивши що Росія вчергове порушила закони і звичаї війни, норми міжнародного права. Офіс генпрокурора України повідомив про початок розслідування злочину.

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Також очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону напередодні заявив, що Сили оборони атакували цю позицію, зайняту армією РФ. За інформацією посадовця, російське угруповання там було ліквідоване.

Російська сторона на звинувачення поки ніяк не реагувала.

Раніше і Україна, і Росія звинувачували одна одну в розстрілі військових, що здаються в полон. Згідно зі статями Женевської конвенції, вбивство військових, які склали зброю, вважається воєнним злочином.

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