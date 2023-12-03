В ОГП повідомили про розслідування після появи відео зі стратою бійців ЗСУ

Офіс генерального прокурора повідомив про проведення розслідування після появи відео з розстрілом беззбройних українських військових у Покровському районі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

«2 грудня 2023 року в медіа було поширене відео розстрілу беззбройних українських захисників російськими військовослужбовцями. За попередніми даними, це сталося біля одного зі спостережних пунктів у районі села Степове Покровського району. На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних сил України, які здавалися в полон», – йдеться в повідомленні.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець напередодні заявив, що з цього приводу він звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста, «мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених».

«А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки – піднятими догори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон і надати статус військовополонених», – наголосив він.

Лубінець додав, що також звернеться до Організації Обʼєднаних Націй, «щоб постійна моніторингова місія ООН зафіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією».

У жовтні цього року Управління верховного комісара ООН із прав людини у своїй доповіді про ситуацію в Україні, що охоплювала період з лютого до липня 2023 року, зафіксувало шість випадків позасудових страт українських військовополонених.

Як йшлося в доповіді, представники УВКПЛ ООН вважають автентичними два відео зі стратою російськими військовими українських військовополонених: розстріл снайпера 163-го батальйону 119-ої окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського після його слів «Слава Україні» й відео обезголовлення військового.

В УВКПЛ ООН наголосили, що страти військовополонених є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і воєнними злочинами.

«Загалом, від 24 лютого 2022 року УВКПЛ задокументувало позасудову страту або катування до смерті 25 російських і 21 українського військовополоненого», – заявили в ООН.

УВКПЛ також повідомило, що продовжувало документувати дані про тортури і жорстоке поводження з українськими військовополоненими, утримуваними Росією, про «жахливі умови утримання», включно з примусовою працею.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною, зокрема, Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

Читайте також: «Знайдемо вбивць»: як в Україні відреагували на відео розстрілу військового після «Слава Україні!»