Сили РФ стратили двох полонених бійців ЗСУ: омбудсмен звернеться до ООН і Червоного Хреста

У мережі з’явилось відео, як російські військові стратили двох бійців ЗСУ, які здались у полон. Через такі дії Україна звернеться до ООН та Червоного Хреста, зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права! Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста!» – наголосив Лубінець.

Він заявив, що з цього проводу він, як український омбудсмен звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста, «мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених».

«А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки – піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених», – підкреслив він.

Лубінець також звернеться до Організації Обʼєднаних Націй, «щоб постійна моніторингова місія ООН зафіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією».

«РФ має понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!» – зауважив омбудсмен.

9 вересня в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що раніше на звільнених від російської окупації українських теренах виявили 80 імпровізованих в’язниць, де в нелюдських умовах утримували громадян України.

У листопаді 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини випустило доповідь, присвячену поводженню з військовополоненими під час повномасштабної війни в Україні. У ньому також йшлося про жорстоке ставлення і тортури щодо українських військовополонених, а також мирних жителів.

Російська влада відкидає повідомлення про тортури і, навпаки, звинувачує українських військовослужбовців у тортурах та вбивствах російських військовополонених. Про подібні випадки в ООН також заявляли, не стверджуючи при цьому, що вони мають систематичний характер. Реакції російської влади на останні заяви представниці ООН наразі немає.