Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 10 з 17 «шахедів» уночі 5 грудня

Російські військові вночі 5 грудня запустили ударні дрони Shahed-136/131 із двох напрямків – Курської області та Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За цими даними, також сили РФ застосували зенітні керовані ракети С-300, які спрямували по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

«Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України», – інформують українські військові.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.