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Новини | Суспільство

Південні та частково центральні регіони охоплені повітряною тривогою. У ЗСУ кажуть: РФ запустила БПЛА

Військові повідомили про дві групи запещених армією РФ безпілотників
Військові повідомили про дві групи запещених армією РФ безпілотників

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють уночі вівторка про роботу систем протиповітряної оборони у зв’язку з оголошеною повітряною тривогою. Наразі нею охоплені південні і частково центральні області.

Військові повідомили про дві групи запещених армією РФ безпілотників з рухом через Кіровоградську область.

«Друга група ударних БПЛА наближається до кордонів Вінницької області. Напрямок руху – північно-західний», – йдеться в повідомленні Повітряних сил станом на 00:13.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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