Безпілотники вночі атакували окупований Крим

Кілька груп безпілотних літальних апаратів уночі 5 грудня атакували окупований Росією Крим, свідчать дані соціальних мереж і заяви Міністерства оборони РФ.

Упродовж ночі звуки вибухів чули жителі Керчі, Феодосії, Старого Криму, Сімферополя, повідомляють телеграм-канали Astra та «Кримський вітер». Закритий для руху Керченський міст.

За одним із повідомлень, обʼєктом атаки міг стати керченський суднобудівний завод «Залив», де на початку листопада вже був пошкоджений новий малий ракетний корабель «Аскольд».

Міністерство оборони Росії зранку оприлюднило два повідомлення про відбиття «спроби київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по обʼєктах на території Російської Федерації».

За офіційними даними, російським силам ППО вдалося збити 26 дронів, а ще 15 були перехоплені над акваторією Азовського моря.

Українська сторона наразі не коментувала повідомлень з окупованого Криму.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».