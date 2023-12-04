На Сумщині через обстріли військ РФ одна людина зазнала поранень – ОВА

Російські війська упродовж понеділка продовжили обстрілювати прикордонну із РФ Сумщину, повідомила обласна військова адміністрація у Telegram.

Згідно з повідомленням, війська РФ здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Повідомляється про понад пів сотні вибухів. Зокрема, під обстріли потрапили п’ять громад області.

«Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (18 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів поранень зазнала цивільна особа», – повідомили в ОВА.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.