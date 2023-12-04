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На Сумщині через обстріли військ РФ одна людина зазнала поранень – ОВА

Повідомляється, що війська РФ здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області
Повідомляється, що війська РФ здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Російські війська упродовж понеділка продовжили обстрілювати прикордонну із РФ Сумщину, повідомила обласна військова адміністрація у Telegram.

Згідно з повідомленням, війська РФ здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Повідомляється про понад пів сотні вибухів. Зокрема, під обстріли потрапили п’ять громад області.

«Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (18 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів поранень зазнала цивільна особа», – повідомили в ОВА.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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