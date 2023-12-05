Росія зазнає браку робочої сили через війну в Україні – ISW

Росія продовжує зазнавати економічних наслідків браку робочої сили, спричиненого, зокрема, війною, яку Москва веде в Україні, пишуть у черговому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти посилаються на оприлюднені російськими державними ЗМІ 4 грудня дані консалтингової компанії «Яков і партнери». Згідно з ними, дефіцит на ринку праці в РФ зросте до двох-чотирьох мільйонів працівників до 2030 року, 90% з яких, імовірно, становитимуть малокваліфіковані робітники критичних виробництв. За оцінкою компанії «Яков і партнери», цей дефіцит поставок спричинить підвищення зарплат працівників, яке випередить зростання ВВП і зробить російські компанії ще менш привабливими для іноземних інвестицій.

Російське видання РБК посилалося на російських економічних експертів, які заявили, що цю проблему можна вирішити лише шляхом поліпшення взаємодії між російським бізнесом і державою, в тому числі через спеціальні програми репатріації росіян, які втекли з країни через війну, а також програми залучення висококваліфікованих» мігрантів із інших країн.

Фахівці ISW доходять висновку, що російська економіка і надалі матиме проблеми через одночасне бажання Кремля як зберегти промисловий потенціал, так і забезпечити потреби посилення військової складової на тлі війни проти України. Експерти прогнозують, що це «призведе до подальших занепокоєнь щодо російського економічного виробництва та потенційних соціальних невдоволень».