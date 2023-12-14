Після «Кинджалів» Росія атакує Старокостянтинів дронами – Повітряні сили

Запущені Росією ударні дрони «Шахед» рухаються на Хмельниччині й Вінниччині – у напрямку Старокостянтинова, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

В обох цих областях, а також на Черкащині й Кіровоградщині на даний час оголошена повітряна тривога.

Згодом перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про роботу протиповітряної оборони у Шепетівському і Хмельницькому районах.

Про російську атаку ударними безпілотниками ЗСУ повідомили ввечері 14 грудня.

Раніше цього дня повідомлялося, що українські військові вночі збили 41 із 42 ударних безпілотників Shahed-136/131, більшість – в Одеській області. За даними військових, понад шість годин поспіль війська РФ атакували Одещину, є пошкодження, 11 людей поранені.

Вдень 14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, після однієї з них була інформація про запуск російських ракет «Кинджал» у бік Старокостянтинова на Хмельниччині й Києва. У Повітряних силах повідомили, що війська РФ запустили три «Кинджали», одну з них збили над Київщиною.

Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.

У Повітряних силах раніше заявляли, що «Старокостянтинів – під увагою ворога пильною завжди, в цьому напрямку летить багато БПЛА».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.