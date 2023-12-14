Сили оборони півдня: «шахеди» протягом 6 годин атакували Одесу і Подунав’я

Понад 6 годин поспіль війська РФ атакували Одещину, є пошкодження, 11 людей поранені, повідомили в телеграмі Сили оборони півдня.



Сили ППО знищили два дрони на Херсонщині, 5 на Миколаївщині і 32 на Одещині, де противник спрямував атаки як на обласний центр, так і на південь області – Подунав’я.



За повідомленням, в Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджені понад десяток будівель, горіли приватні автівки. Попередньо відомо про 11 поранених, серед яких є троє дітей.



На Подунав’ї атакував припортову інфраструктуру, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону – від падіння уламків пошкоджені складські приміщення двох зерносховищ, додають Сили оборони півдня.

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За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, з 11 постраждалих дітей та двох дорослих госпіталізували. Він повідомив, що у двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих струси мозку та поранення.



Через російську атаку, за даними місцевої влади, пошкоджені 11 будівель, вигоріли вщент дві автівки.



«Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення», – додав Кіпер.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, українські військові вночі збили 41 із 42 ударних безпілотників Shahed-136/131, більшість – в Одеській області. За даними ЗСУ, пуски дронів здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда (окупований Крим) та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.