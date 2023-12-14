ДСНС: на Одещині внаслідок російської атаки постраждали 11 людей, серед них є діти

Внаслідок російської атаки на Одещині постраждали 11 людей, з них – троє дітей, їх госпіталізували, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



За попередніми даними, постраждали 11 людей, з них 3 дитини, після огляду медиками до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізували 5 постраждалих, в тому числі дітей.

У ДСНС повідомляють, що внаслідок російських обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень. Влада Одеси повідомила, що внаслідок обстрілу пошкоджений гуртожиток.



Ввечері 13 грудня на Одещині кілька разів оголошувалася повітряна тривога – були попередження про рух кількох груп ударних БПЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.