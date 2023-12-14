Українські військові вночі збили 41 із 42 «шахедів» – Повітряні сили ЗСУ

Українські військові вночі збили 41 із 42 ударних безпілотників Shahed-136/131, більшість – в Одеській області, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



«Ударними БпЛА Shahed-136/131 противник почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА», – йдеться у повідомленні.



Крім того, у ніч на 14 грудня російські війська атакували зенітними керованими ракетами С-300 – шість ЗКР випущено близько півночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Про збиття цих ракет у Повітряних силах не повідомляють.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.