Ситуація на фронті: противник інтенсивно атакує Синьківку, на двох напрямках ЗСУ відбили 80 атак

Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень, на Куп’янському та Авдіївському напрямках Сили оборони відбили 80 російських атак, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 російську атаку в районі Синьківки та ще дві атаки східніше Петропавлівки, на Лиманському – дві атаки в районі Серебрянського лісництва на Луганщині та східніше Тернів на Донеччині, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.



«На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомляють, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують російські війська біля Новомихайлівки та Красногорівки – тут відбили 19 атак, а на Запорізькому напрямку відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, додають у штабі.

Днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що задля створення умов для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка, тому почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві.

12 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський констатував, що російські війська розпочали масований наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.