«Укріпитися на всіх напрямках». Що переломить хід війни у 2024-му?

Що означає для України побудова укріплень на всіх напрямках? Чи перейде українська армія з наступу до оборони і які це дасть результати? Що може переломити хід війни наступного року і чи підтримають Україну західні партнери? Про все читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Президент України Володимир Зеленський доручив швидко будувати укріплення на всіх напрямках. Про це він розповів у відеозверненні 30 листопада. Президент зазначив, що передусім ідеться про Авдіївський, Мар’їнський та інші ділянки фронту на Донеччині, туди прикуто максимум уваги. Також зміцнювати фортифікаційні споруди планують на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, у Київській, Рівненській, Волинській і Херсонській областях.

доручив швидко будувати укріплення на всіх напрямках. Про це він розповів у відеозверненні 30 листопада. Президент зазначив, що передусім ідеться про Авдіївський, Мар’їнський та інші ділянки фронту на Донеччині, туди прикуто максимум уваги. Також зміцнювати фортифікаційні споруди планують на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, у Київській, Рівненській, Волинській і Херсонській областях. Раніше президент також повідомляв, що тему посилення фортифікацій у регіонах обговорили на Ставці верховного головнокомандувача. За його словами, фінансове забезпечення для цих робіт є. «Мін і бетону точно вистачить» , – сказав Зеленський. Потрібно більше швидкості та ефективності.

, – сказав Зеленський. Потрібно більше швидкості та ефективності. За кілька днів стало відомо, що для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області Кабінет міністрів України вже виділив 31 мільйон 704 тисяч гривень.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Сили оборони України підійшли до третьої лінії оборони армії Росії і Україна має план війни на 2024 рік. Про це він повідомив в інтерв’ю каналу Fox News під час поїздки до Сполучених Штатів.

«Пасок безпеки»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів «Новинам Приазов'я», що побудова укріплень не означає фіксацію лінії бойових дій.

Це нормальна практика, коли формуються лінії оборони під час війни

«Це такий собі пасок безпеки. Це нормальна практика, коли формуються лінії оборони під час війни. І вони будуть формуватися після звільнення території України ще неодноразово. По багатьох областях вони будуть залишатися на якийсь період навіть після того, як вони будуть звільнені. Тому це нормальний процес, коли відбуваються активні бойові дії під час повномасштабної війни.

Якщо ми говоримо про звільнення, наприклад, Київської Чернігівської та Сумської областей, то у нас після цього процесу звільнення північного плацдарму розпочалося будівництво саме фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю, і безпосередньо там на сьогодні одна, мабуть, з найбільш таких укріплених ліній оборони», – нагадав експерт.

За словами Коваленка, коли ЗСУ звільнили Харківську область, по адміністративній межі між Харківщиною та Луганщиною, де проходить лінія фронту, почалося формування лінії оборони. Отже, Україна потребує будівництва рубежів, лінії оборони там, де відбувається і боєзіткнення, і там, де є ризики просування армії РФ під час наступальних дій.

«Переломити ситуацію»

Експерт не виключає, що українська армія найближчим часом перейде з наступальної тактики на оборонну. На його думку, головна мета зараз – це знищити якомога більшу кількість російських військових.

Протягом 2024 року ми зможемо змінити ситуацію

«Звільнення територій все одно залишається у пріоритеті. Але зараз росіяни (армія РФ – ред.) почали використовувати доктрину Герасимова (начальник Генерального штабу ЗС РФ – ред.), яка полягає в тому, що в обороні – ані кроку назад, в наступі – за будь-яку ціну. Наше завдання зараз – вивести саме співвідношення наших втрат з втратами російських окупантів на збільшення не в рази 3, 4, 5, 6, а на порядок – в 10, 15, 20, саме такі показники. Таким чином протягом 2024 року ми зможемо змінити ситуацію, переламати цю ситуацію», – каже він.

Коваленко зазначив, що вже після цього або навіть ще протягом 2024 року ЗСУ зможуть розпочати більш масштабні наступальні дії по позиціях російських загарбників, де вони мають більш серйозні прогалини в обороні й не можуть їх забезпечити необхідним ресурсом.

«Навіть зараз ми це бачимо на лівобережній Херсонщині, де зосереджена група військ «Дніпро». На сьогодні вона нараховує 68 тисяч особового складу, а це в 100 разів більше, ніж нашого угруповання, яке контролює плацдарм по лівому берегу. Проте вони (окупанти – ред.) не можуть якось блокувати та протидіяти розширенню нашого плацдарму. Це саме та ділянка, яка може продемонструвати напрямок, в якому може і надалі розширюватися звільнення наших територій», – пояснив експерт.

«США не припинять допомагати Україні»

Сполучені Штати Америки не припинять надавати військову допомогу Україні, скоро процес стабілізується, прогнозує Коваленко.

«Те, що ми зараз спостерігаємо на Заході, – це політичні ігри. Це ось ця лихоманка передвиборча, яка зарано розпочалася, наприклад, у США. Демократам потрібна допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню. Республіканці теж більшість підтримують Україну, Тайвань та Ізраїль.

Але у республіканців є глобальний масштабний власний проєкт – це велика стіна на кордоні з Мексикою. Для них це фактично є ідеєю фікс, і вони намагаються саме влаштувати ці торги з демократами, нехтуючи навіть власними інтересами в Україні, Ізраїлі, Тайвані. Але державні інтереси перевищують власні політичні інтереси. Компроміс буде знайдений. Я більш впевнений, що ми цей компроміс побачимо, або в грудні, це більш ніж 80%, або в січні 2024 року», – переконаний експерт.

Що з мобілізацією в окупації?

Тим часом на окупованих територіях мобілізацію проводять приховано при отриманні російського паспорта, повідомив 4 грудня Центр національного спротиву. За даними підпілля, все чоловіче населення має стати на облік до мережі окупаційних військкоматів, а потім їх там агітують укладати контракт. Таким чином формально всі мобілізовані є начебто добровольцями. Водночас відмовитися від укладання контрактів неможливо, додають в Центрі нацспротиву.

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів «Новинам Приазов’я», що першочергово до російської армії можуть потрапити ті місцеві жителі, які пішли на співпрацю з окупаційною владою.

Переслідування йде, в першу чергу, тих, хто добровільно згодився отримати російський паспорт

«Частина поліцейських, які пішли на співпрацю, отримали повідомлення, що будуть направлені на лінію бойового зіткнення на період не менш ніж один місяць. Для, відповідно, участі в бойових діях. Тим, хто сказав, що буде звільнятися, їм повідомили, що переслідування йде, в першу чергу, тих, хто добровільно згодився отримати російський паспорт, хто в перші дні, місяці пішов працевлаштовуватися до росіян, хто брав участь у референдумі, тобто на колаборантів.

Ворог таким чином вирішує два питання. Перше – це збільшує кількість армії за рахунок місцевих, тобто не чіпаючи, в меншому ступені чіпаючи населення Російської Федерації. А по-друге, це збільшується ступінь лояльності до окупаційної влади і відданості колаборантів», – зазначив депутат.

За його даними, нелояльних до окупаційної влади жителів поки не намагаються залучати до служби в російській армії. Також російські військові продовжують перевіряти місцеве населення на окупованих територіях і контролювати їхні переміщення, додав Лишенко.

Контроль за тими, хто виїжджає, проводиться постійно

«Перевірки проводяться постійно, контроль за тими, хто виїжджає, проводиться постійно. Ведеться моніторинг того, який будинок жилий, який нежилий, хто куди приїжджає, хто що робить. Це здійснюється постійно. По-перше, для того, щоб моніторити кількість місцевого населення. По-друге, для того, щоб виявляти, хто з місцевих з'являється, хто зникає і, відповідно, хто може бути причетним до тих диверсій, які відбуваються в тилу.

Крім того, відповідно, ворог таким чином виявляє житло, в яке можна розселити війська, які перебувають на території, які можна використати для власних потреб», – сказав він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Потрібні люди, яких немає»

Президент Росії Володимир Путін 1 грудня збільшив штат російської армії до 2 млн 209 тисяч осіб і, зокрема, 1 млн 320 тисяч безпосередньо військових. Таким чином чисельність російських військовослужбовців зросте майже на 170 тисяч осіб.

1 грудня збільшив штат російської армії до 2 млн 209 тисяч осіб і, зокрема, 1 млн 320 тисяч безпосередньо військових. Таким чином чисельність російських військовослужбовців зросте майже на 170 тисяч осіб. В американському Інституті вивчення війни вважають, що цей указ президента Росії може бути офіційним визнанням поточної кількості російських військових, а не наказом негайно збільшити їхню чисельність.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що в російській армії наразі недостатньо військових для утримання її інфраструктури. Про це він розповів «Новинам Приазов’я».

«Армія – це не лише ті, хто воює в Україні, але це величезна кількість гарнізонів, частин, з'єднань. Це різні об'єкти інфраструктури, армійські, що знаходяться в Росії, всередині країни. І її якось треба утримувати, її треба якось підтримувати, доглядати її, охороняти. Я думаю, що зараз поставлене завдання збільшення чисельності армії, щоб призовним контингентом вирішувати ці завдання. Потрібні люди, яких немає. Це моя версія», – каже політик.

​Розрахунок Путіна

Гудков вважає, що керівництво Росії в перспективі розраховує на виснаження як України, так і країн Заходу.

Путін готується до довгої війни. Знаходить ресурси

«Путін трошки заспокоївся. Він заспокоївся, що український наступ не був таким катастрофічним для російської армії. Він заспокоївся, вважаючи, що тривала війна може призвести до виснаження терпіння Заходу і самих українців. І цифри військового бюджету, ті, що ухвалені, вони загалом показують, що Путін готується до довгої війни. Знаходить ресурси. Так, зрозуміло, що це ресурси за рахунок соціальних стандартів, медицини, освіти, науки, культури тощо. Проте всі гроші кидаються на війну при повністю пригніченому населенні», – зауважив він.

Таким чином, вважає він, Путін демонструє не лише на словах, а й на ділі, що Росія готується до тривалої, затяжної війни на виснаження.

«Він має завдання – не програти цю війну. Виграти він її не може, тому не програти. І якщо він не програє війну, то він є в ній переможцем та прикладом для всіх диктатур, які будуть говорити про те, як треба розмовляти з демократіями, як треба чинити опір їм і як треба ставити їх на місце», – зазначив співрозмовник.

«Потрібна спільна стратегія Заходу»

Для того, щоб Україна перемогла саме військовим шляхом, у неї має бути перевага в озброєнні, розповідає Гудков. Натомість міжнародні партнери зволікають із наданням військової допомоги. Також у країн Заходу немає спільного бачення щодо боротьби з російською владою, каже він.

Без стратегії щодо Росії війна триватиме набагато довше

«Нерішучість Заходу деяка призводить до того, що багато заходів, спрямованих на якнайшвидшу перемогу, на поразку путінізму, не реалізуються або реалізуються зі знаком навпаки. Тому що є частина санкцій, які працюють проти Путіна, а є частина санкцій, які працюють просто прямо на нього, допомагаючи йому вести війну. І ось, на жаль, ми це дуже чітко бачимо.

Я б так сказав, що без стратегії щодо Росії війна триватиме набагато довше і буде важчою, аніж коли буде такий план спільної стратегії боротьби з путінізмом», – наголосив Гудков.

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