ЗСУ: Росія почала перекидати резерви, щоб заблокувати Куп’янськ

Росія почала перекидати резерви, аби заблокувати Куп’янськ на Харківщині, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.



«Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві», – написав він у телеграмі.



Крім того, за його даними, активні наступальні дії російські війська здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.



На Лиманському напрямку противник веде наступ з метою витіснення наших військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва, проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території РФ для доукомплектування штурмових підрозділів, зазначає Сирський.



Також він повідомив про «значні зусилля», які російські сили зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута.

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«Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту», – написав він.



Олександр Сирський повідомив, що противник продовжує ведення наступальних дій на трьох напрямках – Куп’янському, Лиманському та Бахмутському, але, попри складні умови та безперервні наступальні дії, українські захисники утримують займані рубежі.

Вранці 11 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили російські атаки на семи напрямках, найбільше – 49 атак – на Авдіївському напрямку, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

6 грудня в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речниця 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Надія Замрига сказала, що у складі російських військових на Куп’янському напрямку є ті, хто лише нещодавно підписали контракт з російським Міністерством оборони, тому їхній рівень підготовки низький, але серед тих, хто бере участь у штурмах, є і професійні військові.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.