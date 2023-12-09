ISW: Кремль встановив «дедлайн» для захоплення Авдіївки та Куп’янська

Російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, оголошення чинного ладера Росії Володимира Путіна про висування своєї кандидатури на посаду президента у військовій обстановці «вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні Росії в Україні більше, ніж раніше оцінював ISW».

Як вважають експерти, у такий спосіб «Путін підстрахувався на випадок, якщо російська армія не вкладеться у визначений їй дедлайн».

Аналітики Інституту вважають, що «Кремль використовує заяву Путіна для переконання великої групи виборців у тому, що російські військові підтримують чинного президента».

Раніше, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень 2024 року виборах глави російської держави.

Росія вперше запровадила багатоденне голосування у 2020 році, нібито для захисту виборців від коронавірусу. Такий підхід був запроваджений під час п’ятиденного референдуму щодо конституційних змін, які дозволило Путіну залишатися при владі ще на два шестирічні терміни – тобто до 2036 року.

Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року. Дата голосування визначається федеральним законом, але розпорядження сенаторів дає формальний старт передвиборчої кампанії.