Росія тримає у Чорному та Азовському морях два кораблі – ВМС ЗСУ

Станом на 7.30 ранку суботи,9 грудня, Росія тримає у Чорному морі один військовий корабель, ракетоносії «Калібрів» відсутні, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Військові кажуть, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, ракетоносіїв на ньому немає.

«У Середземному морі РФ тримає чотири кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – зазначили в ВМС ЗСУ.

Раніше, 17 листопада, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

В осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові.