Сили РФ втратили за добу ще понад тисячу осіб – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 333 840 своїх військових, зокрема, 1030 – за останню добу, такі дані станом на ранок 5 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:
- танки ‒ 5587 (сім – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 10416 (+15)
- артилерійські системи – 7987 (+26)
- РСЗВ – 913
- засоби ППО ‒ 605 (+3)
- літаки – 323
- гелікоптери – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6032 (+15)
- крилаті ракети ‒ 1570 (+1)
- кораблі /катери ‒ 22
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 10483 (+32)
- спеціальна техніка ‒ 1148 (+7)
Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.
Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.
Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.
Форум