Сили РФ втратили за добу ще понад тисячу осіб – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 333 840 своїх військових, зокрема, 1030 – за останню добу, такі дані станом на ранок 5 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:

танки ‒ 5587 (сім – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 10416 (+15)

артилерійські системи – 7987 (+26)

РСЗВ – 913

засоби ППО ‒ 605 (+3)

літаки – 323

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6032 (+15)

крилаті ракети ‒ 1570 (+1)

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 10483 (+32)

спеціальна техніка ‒ 1148 (+7)

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.