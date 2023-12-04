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Стратком ЗСУ підтвердив про удар по складах паливних матеріалів в окупованому Луганську

Раніше у соцмережах повідомлялося про вибухи в окупованому Луганську. Фото ілюстративне
Раніше у соцмережах повідомлялося про вибухи в окупованому Луганську. Фото ілюстративне

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердив удар по складах паливних матеріалів в окупованому Луганську.

«Вчора 3 грудня 2023 Сили оборони завдали успішного вогневого удару по нафтово-мастильним складам, які розташовані у межах тимчасово окупованого Луганська», – йдеться у повідомленні.


Раніше у соцмережах повідомлялося про вибухи в окупованому Луганську. Блогер, громадський активіст Сергій Стерненко писав, що цієї ночі невідомі безпілотники успішно атакували нафтобазу у Луганську.

На територіях, захоплених силами РФ до 2022 року, як і на новоокупованих, часто відбуваються вибухи. Найчастіше вдається геолокувати ураження військових складів чи нафтобаз армії РФ. Українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, намагаючись мінімізувати наслідки для цивільних.

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