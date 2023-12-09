За добу відбулось 95 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулось 95 бойових зіткнень. Сили РФ завдали по Україні близько 30 ударів з авіації, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 9 грудня.

«Загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – зазначили українські військові.

Відомо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 13 атак російських військових у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту, «завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», уточнили в Генштабі.

«На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області», – йдеться в ранковому зведенні ЗСУ.

У Генеральному штабі також уточнили, що підрозділи ракетних військ «завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 станції РЕБ противника».

«Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555», – підсумували в ЗСУ.