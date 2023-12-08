У Генштабі ЗСУ уточнили кількість ракет, якими Росія вранці атакувала Україну

У Генеральному штабі Збройних сил України уточнили кількість ракет, якими Росія вранці атакувала Україну – 20 крилатими ракетами Х-101/Х-555 та балістичною ракетою «Іскандер-М».



«З початку доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету «Іскандер-М» та 6 зенітних керованих ракет С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555», – йдеться у повідомленні.



Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували, що російські війська випустили по Україні 19 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 вранці 8 грудня. За уточненими даними, всього російські війська задіяли сім літаків Ту-95МС із району Саратовської області.

Читайте також: Ракетні запаси Росії виснажені, але загроза для енергетики зберігається – ГУР

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вранці 8 грудня. Зокрема, відомо про загиблого та вісьмох постраждалих на Дніпропетровщині. Уночі 8 грудня російські військові ракетами С-300 завдали шість ударів по Харкову,поранені дві людини.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.