Ранкова атака: кількість поранених на Дніпропетровщині зросла до восьми – ОВА

Встановлена кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Павлограду зросла, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак 8 грудня.

«За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років», – заявив він.

Двоє поранених будуть лікуватися вдома, решту госпіталізували. За даними Лисака, двоє з поранених у важкому стані. Також 13 людям надали психологічну допомогу.

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«Окрім Павлограду, Тернівки та Юр’ївської громади, руйнування є у Межиріцькій громаді. Загалом пошкоджені понад 20 житлових будинків та дев’ять господарських споруд. А ще гімназія. Зачепило й лінії електропередач», – додав голова області.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вранці 8 грудня. Зокрема, відомо про загиблого на Дніпропетровщині та двох поранених у Харкові.