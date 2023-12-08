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Ранкова атака: кількість поранених на Дніпропетровщині зросла до восьми – ОВА

Загалом пошкоджені понад 20 житлових будинків та дев’ять господарських споруд
Загалом пошкоджені понад 20 житлових будинків та дев’ять господарських споруд

Встановлена кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Павлограду зросла, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак 8 грудня.

«За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років», – заявив він.

Двоє поранених будуть лікуватися вдома, решту госпіталізували. За даними Лисака, двоє з поранених у важкому стані. Також 13 людям надали психологічну допомогу.

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«Окрім Павлограду, Тернівки та Юр’ївської громади, руйнування є у Межиріцькій громаді. Загалом пошкоджені понад 20 житлових будинків та дев’ять господарських споруд. А ще гімназія. Зачепило й лінії електропередач», – додав голова області.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вранці 8 грудня. Зокрема, відомо про загиблого на Дніпропетровщині та двох поранених у Харкові.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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