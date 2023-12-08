РФ зранку атакувала Україну крилатими ракетами: попередня інформація від Повітряних сил

Вперше за кілька місяців російська армія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Попередньо відомо, що пуски здійснили дев’ять літаків ТУ-95. Ракети над територією України розділилися на кілька груп. На Дніпропетровщині та Київщині сили протиповітряної оборони знищили крилаті ракети. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив речник Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

«Попередньо, дев’ять літаків Ту-95, які здійснили ракетні обстріли України. Вони розділилися на декілька груп і здійснили пуски ракет. Йшли в напрямку Дніпропетровщини, частина туди була направлена, а частина з Дніпропетровщини пішла в сторону столиці. І на Дніпропетровщині, і в столиці є збиття ракет, відпрацювала протиповітряна оборона. Ми найближчим часом будемо намагатися повідомити, які результати цієї бойової роботи. Всі очікували атак. Всі розуміли, що рано чи пізно стратегічні бомбардувальники почнуть працювати, як це і було минулого року. Сподіваємося на успішні результати зараз», – заявив Ігнат.

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Речник також додав, що не всі ракети вдалося знищити, підрахунок все ще ведеться. Він нагадав, що вночі Сили оборони знищили п’ять безпілотників, якими російська армія атакувала Україну.

«Станом на зараз, на жаль, не всі вдалося знищити ракети, це зрозуміло. Так само, як і не всі шахеди. Ви ж пам’ятаєте, що була вранішня атака «шахедів» теж по Дніпропетровщині. Зокрема і ракет С-300 і по Харківщині. «Шахедів» вдалося знищити п’ять із семи. Власне, приблизно в тому ж напрямку противник направляв свої ракети», – розповів полковник.

Ігнат порівнює: якщо дрон Shahed несе до 40 кілограм вибухівки, то ракети – до 500 кілограм. Тому навіть уламки ракет можуть спричинити «небажані наслідки».

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вранці 8 грудня. Зокрема, відомо про загиблого на Дніпропетровщині та двох поранених у Харкові.