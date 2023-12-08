Повітряні сили повідомили про збиття пʼяти з семи «шахедів» уночі 8 грудня

У ніч на 8 грудня 2023 року російські військові атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області, повідомили зранку Повітряні сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА Shahed-136/131 та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару «шахедів» – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено пʼять ударних БпЛА противника», – ідеться в повідомленні.

Влада Харкова повідомила про пошкодження житлової інфраструктури та поранених унаслідок ракетного обстрілу.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.