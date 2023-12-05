Війська РФ запустили «шахеди» з акваторії Чорного моря – Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомили ввечері вівторка, що російські війська запустили з Чорного моря ударні безпілотники.

Попередження надійшло на тлі повітряної тривоги, яка оголошена у південних регіонах.

«Рух БПЛА типу Shahed з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморськ, Одеса», – зазначили військові.

Також повідомляється про рух БПЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївщини.

Незадовго до цього у ЗСУ вказали на активність тактичної авіації в акваторії Азовського моря, заявивши про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 10 з 17 «шахедів» цієї ночі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.