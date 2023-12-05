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На Львівщині «шахеди» атакували об’єкт інфраструктури – ОВА

Діти дивляться на воронку після російського ракетного обстрілу. Село Солонка, Львівська область, 16 листопада 2022 року, ілюстративне фото
Діти дивляться на воронку після російського ракетного обстрілу. Село Солонка, Львівська область, 16 листопада 2022 року, ілюстративне фото

На Львівщині внаслідок атаки російських безпілотників сталось руйнування об’єкту інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував об’єкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування», – написав Козицький.

Начальник ОВА додав, що обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає.

За повідомленням Повітряних сиз ЗСУ, Російські військові вночі 5 грудня запустили ударні дрони Shahed-136/131 із двох напрямків – Курської області та Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

«Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України», – інформують українські військові.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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