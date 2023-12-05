На Львівщині «шахеди» атакували об’єкт інфраструктури – ОВА

На Львівщині внаслідок атаки російських безпілотників сталось руйнування об’єкту інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував об’єкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування», – написав Козицький.

Начальник ОВА додав, що обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає.

За повідомленням Повітряних сиз ЗСУ, Російські військові вночі 5 грудня запустили ударні дрони Shahed-136/131 із двох напрямків – Курської області та Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

«Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України», – інформують українські військові.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.