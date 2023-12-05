У ВМС розповіли, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні чотири свої кораблі, серед них немає ракет типу «Калібр», йдеться в повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України 5 грудня.

За даними військових, в Азовському морі перебуває одне російське судно.

«У Середземному морі зафіксована присутність двох російських кораблів. В обох морях (Азовському та Середземному – ред.) ракетоносії на цей час теж відсутні», - зазначили в МВС.

Раніше, 17 листопада, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

В осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові.