Росія вивела на бойове чергування в Чорне море п’ять кораблів – ВМС

Росія станом на ранок 3 грудня вивела на бойове чергування в Чорне море п’ять своїх кораблів, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. За наведеними даними, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед цих кораблів немає.

У ВМС уточнили, що в Азовському морі перебуває один російський корабель, у Середземному – два, носіїв «Калібрів» серед них також немає.

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Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук 17 листопада в ефірі телемарафону заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

В осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові.