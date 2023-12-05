Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Російські міни зупинили ЗСУ. Крим: масова атака дронів. Авдіївка під вогнем РФ

Illustration. Freedom. Morning. Collage
Illustration. Freedom. Morning. Collage
  • При підготовці плану контрнаступу США та Україна часом різко розходилися щодо стратегії, тактики та часу операції. Це стверджує американське видання The Washington Post. Автори матеріалу поспілкувалися з десятками посадовців і офіцерів, щоб зрозуміти, чому український контрнаступ не дав бажаних результатів. Зокрема, пишуть, начебто Пентагон хотів, аби штурм почався в середині квітня і був зосереджений на одній стратегічній меті – масованій атаці до Азовського моря. А керівництво України вважало, що треба атакувати в трьох різних точках. Чи так це було насправді?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • Тим часом українські журналісти проаналізували, що насправді може відбуватися між Зеленським та Залужним. Чи шукає український президент заміну головнокомандувачу ЗСУ в час широкомасштабної війни? Та як «в обхід головкома» Зеленський спілкується з генералами. Обговоримо також і матеріал колег з «Української правди» про можливе протистояння військового і політичного керівництва України. Основне питання – до чого це може призвести?
  • Минув місяць, відколи польські протестувальники заблокували кордон для українських вантажівок. Прем'єр країни Матеуш Моравецький каже, що Польща рішуче вимагатиме від Європейського союзу відновлення дозволів для українських далекобійників. У Єврокомісії ж виступають проти, захищаючи інтереси українських перевізників. Уся надія – на переговори. На якому вони етапі та чи є шанс якнайшвидше розблокувати пункти пропуску?

Форум

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Президент Болгарії заблокував надання Україні 100 бронетранспортерів 28312 views

2

Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за «добавкою» – МЗС Британії 19653 views

3

Гуменюк відреагувала на інформацію про своє «звільнення» з посади речниці Сил оборони півдня 18960 views

4

У Венесуелі 95% учасників референдуму підтримали територіальні претензії до Гайани – влада 18861 views

5

Указ Путіна про збільшення штату армії РФ відображає фактичну чисельність російських сил – ISW 16735 views

6

Орбан закликав Шарля Мішеля зняти з порядку денного саміту ЄС рішення щодо України 15781 views

7

Колишній посол США заарештований за звинуваченням у роботі на розвідку Куби 14709 views

8

Нардеп від ОПЗЖ відряджався в Угорщину на 6 днів, а пробув за кордоном 2 місяці і зустрічався з нев’їзним соратником Орбана – «Схеми» 10738 views

9

«Культура неправдивого звітування»: розвідка Британії оцінює втрати РФ в Україні у 70 тисяч загиблими 9973 views

10

МЗС України закликало сторони утриматись від будь-яких дій у територіальній суперечці між Венесуелою і Гаяною 8341 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG