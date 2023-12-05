Російські міни зупинили ЗСУ. Крим: масова атака дронів. Авдіївка під вогнем РФ

- При підготовці плану контрнаступу США та Україна часом різко розходилися щодо стратегії, тактики та часу операції. Це стверджує американське видання The Washington Post. Автори матеріалу поспілкувалися з десятками посадовців і офіцерів, щоб зрозуміти, чому український контрнаступ не дав бажаних результатів. Зокрема, пишуть, начебто Пентагон хотів, аби штурм почався в середині квітня і був зосереджений на одній стратегічній меті – масованій атаці до Азовського моря. А керівництво України вважало, що треба атакувати в трьох різних точках. Чи так це було насправді?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- Тим часом українські журналісти проаналізували, що насправді може відбуватися між Зеленським та Залужним. Чи шукає український президент заміну головнокомандувачу ЗСУ в час широкомасштабної війни? Та як «в обхід головкома» Зеленський спілкується з генералами. Обговоримо також і матеріал колег з «Української правди» про можливе протистояння військового і політичного керівництва України. Основне питання – до чого це може призвести?
- Минув місяць, відколи польські протестувальники заблокували кордон для українських вантажівок. Прем'єр країни Матеуш Моравецький каже, що Польща рішуче вимагатиме від Європейського союзу відновлення дозволів для українських далекобійників. У Єврокомісії ж виступають проти, захищаючи інтереси українських перевізників. Уся надія – на переговори. На якому вони етапі та чи є шанс якнайшвидше розблокувати пункти пропуску?
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