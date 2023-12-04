Польща продовжить вимагати відновлення дозволів ЄС для українських далекобійників – Моравецький

Польща рішуче вимагатиме від Європейського Союзу відновити дозволи для українських далекобійників, заявив у понеділок прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.



«Ми будемо рішуче і однозначно вимагати відновлення транспортних дозволів для українських водіїв», – сказав Моравецький, якого цитує Reuters.

1 грудня в українському уряді повідомили, що Міністерство відновлення України і Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону. Водночас Київ наголосив, що питання скасування чи змін до «транспортного безвізу» не обговорювалось та не було на порядку денному зустрічі, яка відбулася 1 грудня.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на кількох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Крім того, з 1 грудня розпочалося блокування руху вантажівок на території Словаччини біля пункту пропуску «Вишнє-Нємецке».

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.

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Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.